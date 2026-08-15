Vendedor de empanadas muere en choque múltiple en la autopista Durango-Mazatlán

El accidente ocurrió cerca del kilómetro 163, en las inmediaciones del túnel El Carrizo III, perteneciente al municipio de Concordia, Sinaloa, donde el tránsito se encontraba detenido debido a trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con información preliminar, un tráiler que circulaba por la zona no logró detenerse e impactó contra dos automóviles que permanecían formados dentro del túnel. La fuerza del choque habría arrastrado las unidades hasta alcanzar un tractocamión de doble remolque.

En ese momento, un hombre que vendía empanadas entre los vehículos detenidos fue alcanzado por las unidades y perdió la vida en el lugar. Hasta el momento, su identidad no ha sido informada oficialmente.

Cinco personas resultaron lesionadas

En los dos automóviles viajaban personas que serían integrantes de una misma familia. Cinco de ellas resultaron lesionadas y algunas quedaron atrapadas entre los restos de los vehículos, por lo que personal de Caminos y Puentes Federales utilizó equipo hidráulico para liberarlas.

Socorristas de la Cruz Roja de El Salto, Durango, y de Concordia trasladaron a los heridos para recibir atención médica. Dos fueron reportados en estado grave.

Además, tres menores fueron valorados en el lugar debido a que presentaron crisis nerviosa, aunque no habrían sufrido lesiones físicas.

El percance provocó el cierre de la autopista en ambos sentidos mientras se realizaban las maniobras de rescate, el retiro de las unidades y las diligencias correspondientes. Las autoridades investigarán las causas para deslindar responsabilidades.