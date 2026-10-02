Venta de autos nuevos crece 8% en septiembre; anticipan temporada de mayor comercialización

Las ventas de autos ligeros nuevos crecieron ocho por ciento durante septiembre, en comparación con el mismo mes del año pasado; sin embargo, registraron una disminución respecto a agosto y julio de este año.

El Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) presenta las cifras de comercialización de vehículos nuevos correspondientes a septiembre, así como el acumulado de los primeros nueve meses del año.

En la comparación anual, septiembre registró un incremento de ocho por ciento en la venta de autos ligeros nuevos, mientras que el balance acumulado de los tres primeros trimestres también muestra cifras positivas.

De enero a septiembre de este año, la comercialización de vehículos ligeros nuevos aumentó cinco por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

No obstante, las ventas mensuales de septiembre de 2026 fueron 0.1 por ciento inferiores a las registradas en agosto y 1.2 por ciento menores a las de julio.

A pesar de esta disminución mensual, estadísticamente se aproximan los tres meses de mayor comercialización de vehículos nuevos, por lo que el crecimiento acumulado anual todavía podría incrementarse durante el último trimestre.

La venta de autos ligeros se refiere a la comercialización al público de vehículos de motor de menor peso y dimensiones como automóviles, SUV, minivans, furgonetas o vehículos de carga ligera cuya peso máximo no suele exceder las 3.5 toneladas.