Ventanas, el paraje natural ideal para visitar este fin de semana, ¿Cómo llegar?, te contamos | FOTOS

A media hora de la ciudad de Durango se encuentra uno de esos rincones que parecen hechos para desconectarse de la rutina y reconectar con la naturaleza.

Se trata de Ventanas, ubicado en la zona de Los Álamos, un lugar que se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes disfrutan del senderismo, las caminatas al aire libre y las experiencias que combinan actividad física con paisajes memorables.

El recorrido inicia con un descenso entre formaciones rocosas y senderos naturales que conducen hasta el río. A lo largo del trayecto, los visitantes ponen a prueba su condición física en una actividad de intensidad moderada que también requiere equilibrio, atención y algunas habilidades básicas para escalar ciertos tramos del camino.

La recompensa llega en cada parada, vistas panorámicas de montañas, barrancas y vegetación que convierten el paseo en una experiencia digna de fotografía.

UNA ESCAPADA PARA MOVERSE Y RESPIRAR

Más que una caminata, la visita a Ventanas se ha transformado en una opción para quienes buscan mantenerse activos durante el fin de semana. El descenso suele realizarse con relativa facilidad, aunque el verdadero desafío llega al momento del regreso, cuando es necesario ascender nuevamente para volver a la carretera.

Por ello, el sitio es frecuentado por grupos de amigos, parejas, familias e incluso personas que realizan la ruta acompañadas de sus mascotas. El trayecto permite disfrutar del ejercicio sin perder de vista el entorno natural, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan actividades al aire libre lejos del bullicio urbano.

PICNIC FRENTE AL RÍO

Una vez en la parte baja, junto al río, muchos excursionistas aprovechan para descansar, compartir alimentos o simplemente disfrutar del paisaje. No es raro encontrar grupos organizando pequeños pícnics, mientras otros aprovechan para refrescarse en el agua antes de emprender el camino de regreso.

Fruta fresca, semillas, frutos secos, barras de proteína o un desayuno ligero suelen formar parte de la mochila de quienes realizan esta caminata.

La recomendación principal es mantener una buena hidratación, especialmente durante los días calurosos, como este fin de semana, con una temperatura que puede elevarse conforme avanza la mañana.

¿QUÉ LLEVAR PARA DISFRUTARLO?

La ropa adecuada es fundamental para recorrer el sendero de forma segura. Se recomienda utilizar prendas deportivas, cómodas y flexibles que permitan moverse con facilidad entre las rocas y desniveles del terreno.

El calzado también juega un papel importante. Lo ideal es utilizar botas de senderismo, calzado especializado para hiking o tenis tipo trail con buena tracción. Los zapatos de suela lisa deben evitarse, ya que aumentan el riesgo de resbalones y caídas en algunas zonas del recorrido.

Además de agua suficiente, protector solar y algún refrigerio ligero, se aconseja llevar una mochila cómoda y viajar acompañado para disfrutar mejor la experiencia.

Y claro, un poco de efectivo, pues el acceso al lugar tiene un costo de 30 pesos por persona.

¿CÓMO LLEGAR?

Para llegar a Ventanas es necesario tomar el bulevar Domingo Arrieta en dirección a La Ferrería y posteriormente incorporarse a la carretera hacia La Flor. Desde el centro de la ciudad de Durango el trayecto es de aproximadamente 29 kilómetros, equivalentes a unos 20 minutos de recorrido en automóvil.

Antes de llegar al paraje se encuentra el Mirador Las Ventanas, ubicado aproximadamente dos kilómetros antes del acceso principal. Este punto se ha convertido en una parada obligada para los visitantes gracias a las impresionantes vistas que ofrece y a la oportunidad de obtener algunas de las fotografías más espectaculares de la zona.

Entre senderos, paisajes y aire puro, Ventanas se consolida como una de las mejores opciones para quienes desean combinar aventura, ejercicio y naturaleza en una sola escapada.