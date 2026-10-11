Ventas de negocios en Durango registran una caída de hasta 30%, informa AMMJE

Se registra una caída de hasta 30 por ciento en las ventas de negocios locales, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), capítulo Durango, Yolanda Pacheco.

Expuso que el entorno económico actual ha presentado severas complicaciones para el sector empresarial local debido a una evidente falta de liquide z, la cual ha tenido un impacto directo en las ventas y en la estabilidad de los negocios.

“Mínimo 20, 30 por ciento porque la verdad está muy complicado. Sobre todo los que estamos en el Centro Histórico se ha estado viendo un poco débil por el cierre de algunos negocios por x circunstancias, pero eso es lo que no queremos. No queremos que decaiga el Centro Histórico y tenemos que unir fuerzas”, manifestó.

De acuerdo con la líder empresarial, este fenómeno se puede percibir en la baja actividad diaria y en las ventas de los establecimientos que provocan un menor dinamismo.

En tal sentido, estableció que hasta este momento se ha privilegiado la conservación de los empleos , porque hay cociencia entre las mujeres empresarias de lo que implica la falta de empleo y su repercusión en el tejido social.