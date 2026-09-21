Ventas de productos básicos han caído hasta 30% pese a que registran buenos precios

Una contracción en la economía local ha provocado una caída de entre 25 y 30 por ciento en las ventas en los mercados de abastos, informó el vicepresidente de Mercados de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Reynaldo Dozal.

Expuso que, a pesar de esta disminución en las ventas, los precios de los productos de mayor demanda en el mercado de abastos se mantienen en niveles estables y accesibles para el consumidor. “No sé qué está pasando, pero está contraída toda la economía. Los precios, algunos productos sí están caros, pero otros están estables. Sin embargo, la venta está muy baja, fácilmente retraída un 25 a 30 por ciento ”, señaló.

Esto pese a que, respecto al comportamiento de la canasta básica, productos básicos en los hogares como el tomate, los chiles y el huevo se ofrecen a costos accesibles.

En el caso particular del huevo, mencionó que su costo no alcanza los 30 pesos. Asimismo, destacó que el precio del aguacate se sitúa actualmente por encima de los 30 pesos, debido en parte al cierre temporal de exportaciones, lo que ha permitido mantener una oferta económica dentro del mercado local.