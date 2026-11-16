El Buen Fin no cumplió con las expectativas que tenía el pequeño comercio en Durango, ya que las ventas no fueron las esperadas.

En el balance preliminar realizado por la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope), se reportó que el balance comercial correspondiente a los días 13, 14 y 15 de noviembre no alcanzó las proyecciones que se tenían.

A decir de la representante del sector en Durango, Lourdes Macías, el panorama es complicado ya que la mayoría de los negocios no registraron ventas y sólo algunos lograron un repunte de apenas el cinco por ciento en comparación con la misma temporada del año anterior.

“Es una cosa crítica la que se está viendo, es una situación muy dura y difícil. Pensábamos que iba a haber un repunte, pero no lo hubo, sí estuvieron muy bajas las ventas”, lamentó.

Explicó que, pese a las expectativas de recuperación y a las estrategias que se implementaron como el cierre de calles durante el fin de semana y los bajos precios que ofrecieron en ropa de temporada, no se lograron las ventas esperadas. “No nos convino cerrar calles, para este año no. Cada día es más difícil para todos”, agregó.

Y atribuyó el bajo consumo a la falta de circulante económico ya que los ciudadanos están priorizando el pago de sus compromisos financieros y el ahorro, sobre el gasto.

“Definitivamente las ventas estuvieron muy bajas. Estamos esperando que empiecen a repartir los aguinaldos para ver si hay un levantamiento en las ventas”, comentó.

Por lo que el pequeño comercio local confía en que, con el pago de esta prestación de fin de año se pueda reactivar el consumo, lo que no se dio con el Buen Fin.