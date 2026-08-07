Ventas no subieron en el 89% de los restaurantes de Durango durantes estas vacaciones

La temporada vacacional dejó un balance discreto para el sector restaurantero de Durango. Los resultados de un sondeo realizado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) entre sus establecimientos afiliados, revelan que el 42 por ciento registró una baja en sus ventas, mientras que apenas el 11 por ciento logró incrementar sus ingresos.

La encuesta muestra que el 47 por ciento de los restaurantes reportó ventas similares a las de un periodo ordinario .

Otro dato que destaca es que el 87 por ciento de los comensales fueron duranguenses, mientras que apenas el 11 por ciento correspondió a visitantes de otras entidades , por lo que el consumo durante este periodo volvió a sostenerse principalmente con clientes locales.

En cuanto a los métodos de pago también se observan las preferencias de los consumidores. Tres de cada cuatro restaurantes (74 por ciento) reportaron que las tarjetas bancarias y las transferencias representaron más de la mitad de los pagos de sus clientes, mientras que el 26 por ciento señaló que predominó el uso de efectivo.