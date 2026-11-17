Viajar afuera, viajar adentro
La aventura más transformadora no siempre requiere un avión, hay viajes que nos llevan a otro continente y hay viajes que nos llevan a nosotros mismos. Uno requiere maletas, pasaporte, reservaciones y quizá muchas horas de avión. El otro requiere algo mucho más difícil… detenernos, mirar hacia dentro y atrevernos a encontrarnos con aquello que hemos evitado durante años.
Viajar alrededor del mundo puede mostrarnos paisajes que jamás habíamos imaginado. Viajar hacia nuestro interior puede mostrarnos paisajes que nunca quisimos mirar.
Y quizá los dos viajes tengan algo en común, nos sacan de lo conocido. Cuando viajamos dejamos temporalmente nuestras rutinas, nuestros horarios, dejamos lo conocido y esa sensación de tener todo bajo control. Caminamos por calles nuevas, escuchamos otros idiomas, probamos sabores diferentes y descubrimos que el mundo es muchísimo más grande que nuestra vida cotidiana.
Viajar nos recuerda que el mundo no termina en nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro trabajo ni en los problemas que ocupan nuestra mente todos los días. De pronto estamos frente a un templo, una montaña, un museo, un océano o una ciudad que durante años solamente habíamos visto en fotografías. Y algo sucede…Por unos momentos dejamos de pensar en lo que nos preocupa, estamos presentes, miramos, escuchamos, nos sorprendemos. Quizá por eso viajar puede ser tan transformador, nos obliga a salir de nuestros mapas conocidos.
Pero, existe otro territorio todavía más desconocido: nosotros mismos... ¿Qué pasa cuando dejamos de viajar solamente hacia afuera y comenzamos a viajar hacia adentro?
El viaje interior no tiene aeropuertos, no necesita visa, no aparece en Google Maps. Y, sin embargo, puede ser una de las aventuras más grandes que emprendamos. Porque ahí encontramos nuestros miedos, nuestras heridas, nuestros deseos, nuestras contradicciones, nuestras pérdidas y también partes de nosotros que habíamos olvidado.
Cuando viajamos por el mundo hacemos una maleta, cuando viajamos hacia nuestro interior descubrimos que también llevamos equipaje, pero ese equipaje no pesa en kilos, pesa en recuerdos, en culpas, en resentimientos, en expectativas, en relaciones que ya terminaron pero que seguimos habitando, en conversaciones que nunca tuvimos, en personas que ya no están y todavía ocupan un lugar enorme dentro de nosotros, hay viajes que no consisten en llevar más, sino en aprender a soltar.
En el viaje exterior podemos perdernos en una estación, tomar el tren equivocado o terminar en una calle que no estaba en el itinerario. En el viaje interior ocurre exactamente lo mismo. A veces creemos saber quiénes somos y una experiencia nos obliga a replantearlo todo. Una pérdida, una separación, una enfermedad, una decepción, un enamoramiento, una crisis, una edad nueva, un viaje.
Y aquello que parecía desordenarnos termina siendo precisamente lo que nos obliga a preguntarnos qué queremos construir ahora, porque el mundo también nos observa, nos confronta, nos sorprende, nos mueve, nos cambia.
¿Cuál es entonces la aventura más grande? Quizá sea conocer el mundo, quizá sea conocer nuestra propia alma. Pero sospecho que la verdadera aventura consiste en hacer ambas cosas. Tomar un avión y, al mismo tiempo, comenzar a caminar hacia dentro. Conocer otros países y descubrir nuevas versiones de nosotros. Contemplar otros paisajes y aprender a contemplar nuestro propio paisaje interior. Soltar una maleta y comenzar a soltar aquello que llevamos años cargando. Llegar a un lugar desconocido y descubrir que el territorio verdaderamente desconocido éramos nosotros mismos.
Porque podemos recorrer cincuenta países y seguir siendo desconocidos para nosotros. Y también podemos quedarnos en nuestra propia ciudad y emprender un viaje interior que transforme completamente nuestra existencia.
Viajar alrededor del mundo nos cambia el paisaje. Viajar hacia dentro nos cambia la mirada. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que viajamos, no solamente para conocer el mundo. Sino para descubrir quiénes somos cuando nos atrevemos a salir de él por un momento y mirarnos desde lejos. Porque algunas personas viajan para escapar de su vida, otras viajan para encontrarla. Y hay quienes, después de recorrer el mundo, descubren que la aventura más extraordinaria todavía estaba esperando dentro de ellas.