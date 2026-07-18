Viaje a la devastación ambiental de México

Al inicio del segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una caravana integrada por observadores nacionales e internacionales realizó el Toxitour, una iniciativa ciudadana que buscó llenar el vacío documental que existía en torno a la devastación ambiental en el país. La conformaron científicos, periodistas, fotógrafos y académicos mexicanos, así como algunos parlamentarios europeos y una estadounidense. ¿Qué México encontró?

La caravana atravesó 2 mil 637 kilómetros entre el 2 y el 9 de diciembre del 2019, y recogió información ciudadana y científica abundante.

Visitó seis centros regionales de devastación ambiental emplazados en siete entidades del Eje Neovolcánico.

Los observadores establecieron contacto con científicos de la región y decenas de organizaciones comunitarias.

A partir de testimonios vivenciales e investigaciones directas, fueron testigos de severos procesos de degradación ambiental y sanitaria de hábitats en los que viven cientos de miles o millones de personas, procesos que son resultado del desarrollo urbanizador, industrial y agroindustrial nacido del llamado libre comercio.

El Toxitour visitó las comunidades de El Salto y Juanacatlán a orillas del río Santiago en Jalisco; la comunidad de Dolores Hidalgo en el corazón de la cuenca del río Lajas en Guanajuato; los parques industriales de Atitalaquia, Atotonilco y Apaxco en la región del río Tula y el río Seco en los estados de Hidalgo y México; las comunidades de Villa Alta y Tlaxcala en la región de los ríos Atoyac y Zahuapan; en la ciudad de Puebla: la puerta 3 de la planta industrial Volkswagen, la comunidad Santa María Zacatepec, el embarcadero de la presa Valsequillo y el Mercado Hidalgo; y, finalmente, la ciudad de Coatzacoalcos, que coincide con el puerto y los complejos petroquímicos ubicados en la desembocadura del río Coatzacoalcos al sur de Veracruz.

A estos lugares de devastación llegaron comunidades procedentes de regiones mayores -también dislocadas por infiernos ambientales similares o peores- a exponer sus problemas ambientales y de salud.

A El Salto asistieron habitantes de Mezcala en la ribera norte de Chapala, así como de aguas abajo del río Santiago.

A Dolores Hidalgo llegaron de la Cuenca de la Independencia y del sur del estado de Guanajuato, de las ciudades de Guanajuato, León y Salamanca.

A la región del río Tula acudieron personas de Atotonilco, Tula, Atitalaquia y Apaxco.

A Tlaxcala llegaron pobladores de diversas regiones del estado.

A Puebla asistieron habitantes de la Sierra Norte, de los corredores de megagranjas y de la agricultura industrial de la parte centro-oriental del estado.

A Coatzacoalcos llegaron del río Atoyac entre Cordoba y Cuitlahuac, o de Jaltipan, Minatitlán, Cosoloacaque, Nanchital, Boca Uxpanapa y Capoacan, del estado de Veracruz así como del sur del Istmo de Tehuantepec.

Los lugares de visita de la caravana de observación internacional fueron determinados a partir del trabajo de cerca de quince años de denuncias, resistencias comunitarias y articulaciones de todo tipo en regiones y redes organizadas cerca o al interior de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

Fueron elegidos no por ser necesariamente los más graves del país, sino porque en ellos estaban presentes, desde hacia varios años sectores sociales bien organizados que habían demostrado con el paso del tiempo una capacidad singular para resistir local, regional, nacional e internacionalmente.

Estos, además, habían sido capaces de responder con creatividad a los procesos destructivos que los agreden, así como de articularse con diversos aliados, tanto en lo político como en la investigación científica de alto nivel.

Por si fuera poco, los mencionados actores habían encontrado en sus aliados personas criticas y comprometidas con la lucha socioambiental, logrando en conjunto la capacidad de ofrecer información científica consistente, así como de acoger observadores internacionales y nacionales, para explicar con fuerza a la sociedad y a los medios de comunicación las afectaciones y necesidades ambientales, sanitarias, económicas y políticas que están padeciendo, y que son resultado de la modernización impuesta por el libre comercio.

Iniciaban los gobiernos de la 4T.

¿Qué observó la caravana? ¿Qué México encontró?

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