Vibran las letras locales en la velada 'Al filo del verso'

En el marco de la Feria Duranguense del Libro (FEDUL), se llevó a cabo la actividad poética “Al filo del verso”, un evento organizado por la Red de Escritores Independientes de Durango que se consolidó como un importante espacio de encuentro, diálogo y promoción para las letras locales.

VOCES DE POESÍA LOCAL

La velada reunió a los destacados autores Luz Guerrero, Patricia Rodríguez, Guillermo Gutiérrez, Verónica Moore y José Guadalupe Cortina, quienes compartieron con el público una selecta muestra de sus creaciones literarias, envolviendo el lugar en un ambiente íntimo y reflexivo. La conducción del evento estuvo a cargo de Dámaris Martínez.

Durante la charla, los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con los escritores, conocer diversas propuestas poéticas y sumarse a una enriquecedora experiencia cultural que destacó por la activa participación del público y el intercambio de ideas entre los creadores y los ciudadanos interesados en la literatura.

Creación de nuevos públicos

Con estas acciones, la Red de Escritores Independientes de Durango reafirmó la importancia de generar plataformas que acerquen la creación literaria a la comunidad, fortaleciendo la difusión cultural y propiciando el desarrollo de nuevos públicos para las letras duranguenses.

ALIANZA Y PROMOCIÓN

El presidente de la organización, Ing. Antonio Carrillo Juárez, expresó su agradecimiento al Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), pues aseguró, estas acciones “fortalecen a la comunidad, fomentan el acercamiento de la ciudadanía a la cultura y permiten que la literatura duranguense llegue a nuevos públicos y encuentre nuevos oídos”.

Con este tipo de iniciativas, la Red de Escritores Independientes de Durango continúa impulsando con paso firme actividades que promueven la lectura, la escritura y el vínculo directo entre autores y lectores.