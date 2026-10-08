Vicente Fox asegura que el 'infierno' que vive México está por terminar; llama a recuperar la democracia

El expresidente de la República, Vicente Fox Quezada afirmó que está por terminar el infierno crudo y destructor que se vive en México, con una nueva oleada democratizadora que está en marcha en el país, desde hace más de un año, a fin de regresar a los principios, de respeto a la ley y a los ciudadanos.

Al asistir en esta ciudad a la presentación del libro “Los Locos de la Democracia”, del exdiputado local y federal de Acción Nacional, Eduardo Ortiz Hernández, en el que se reseña la vida política del PAN en Sinaloa, citó “el camino a la democracia es duro”, pero son los ciudadanos los que tienen que hacer la tarea.

En el evento, donde estuvieron presentes actores políticos del PRI, entre ellos, la Senadora, Paloma Sánchez Ramos, indicó que la estrategia para el 2027, es quitarles a los que actualmente gobiernan, el control del Congreso Federal, en donde se reparte el dinero y salen las decisiones graves que afectan a la vida nacional y limitan las libertades.

Fox Quezada habló del caso del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, consideró que continúa siendo un preso político, ya que el hecho de que se le concedió llevar su juicio en libertad, sin salir de su hogar, eso no remedia la acción.

El primer expresidente de la República de oposición calificó la acción judicial contra este exmandatario estatal, como un acto de traición y una puñalada trapera que le asestó, la jefa del ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, para salvarle el pellejo, a la gobernadora de Baja California.

Señaló que el movimiento nacional que se emprendió, con “Alma de México”, tiene el propósito de llevar el mensaje de esperanza y retornar la democracia y desterrar la germinación de malos gobiernos, la corrupción, la inseguridad y terminar con los narco-gobiernos estatales que prevalecen en varias entidades.

Gerardo Priego critica la indiferencia ante desaparecidos

Gerardo Priego Tapia, de la organización civil “Alma de México”, calificó como una vergüenza la indolencia de miles de ciudadanos ante los reportes de 135 mil personas desaparecidas en México, cuando esto no sucede en países que se encuentran en guerra.

Al hablar en la presentación del libro “Los Locos de la Democracia”, en cuyo invitado especial fue el expresidente de la República, Vicente Fox Quezada, indicó que ante esta indiferencia que se percibe, es necesario sumarse a una motivación por un cambio radical de la vida política en el país.

El político panista tabasqueño, citó que es necesario que miles de ciudadanos, deseen defender la democracia, las libertades, luchar por los derechos de los niños, de los enfermos de cáncer, de las madres buscadoras y resolver el problema del sistema de salud, en el cual por lo menos los pacientes tengan sus medicinas.

Priego Tapia externó que, si se desea resolver el problema que se vive en México de la inseguridad y la violencia que se padece, primero se tiene que atender estas problemáticas que se viven en Sinaloa.

Comentó que, si esta tierra es cuna de grandes luminarias del cine mexicano y de la música, como lo fueron Pedro Infante y los Tigres del Norte, entre otros, y se tiene un reconocimiento internacional por su sector agropecuario de exportación, los poco más de tres millones de habitantes se pueden involucrar en un cambio.

Explicó que, si se suman estos tres millones de ciudadanos a más de diez millones de mexicanos que son motivados a través de la organización civil “Alma de México”, se puede terminar en las urnas, con estas ligas de corrupción brutal que se tienen y terminar con las bandas delictivas que toman las decisiones gubernamentales.

Gerardo Priego en su discurso asentó que el país, no puede aguantar que la mitad de su población no acuda a las urnas y en muchas entidades se viva en extrema pobreza, sin que ello suceda en Sinaloa, ya que esta entidad, se ubica en un tercer lugar nacional, con menos índices de pobreza.

“La lógica es encontrar ciudadanos comprometidos con impulsar la democracia y que se conecten con más de dos mil organizaciones que se han sumado a este movimiento nacional, en busca de repetir la hazaña del año 2000, en la que Vicente Fox, terminó con el dominio político de un partido.