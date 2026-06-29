Víctimas de despojos en Durango deben ser atendidas: Regidora

Sobre la denuncia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Durango por presuntos despojos de propiedades y ventas forzadas a bajo costo mediante amenazas, hechos que, aseguran, han afectado durante varios años a diversos sectores productivos, la regidora Marisol Carrillo Quiroga consideró que las víctimas deben recibir atención.

Aunque las autoridades reconocen que no siempre se presentan denuncias por tratarse de un tema delicado y relacionado con la seguridad, confían en que los operativos que realizan en Durango el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República arrojen resultados positivos.

La regidora destacó que en la ciudad ya existen numerosos negocios cerrados y advirtió que, de continuar situaciones como los despojos, la afectación a la economía podría agravarse.

"Yo celebro que las fuerzas castrenses estén aquí y que todo eso del derecho de piso y los hostigamientos termine", expresó.

Agregó que lo principal es que las víctimas sean atendidas y que ello contribuya a mejorar la economía del estado.

"Dicen que somos el Chiapas del Norte, pero no, estamos peor; Chiapas tiene una economía increíble ahorita", comentó.

En torno a los operativos y decomisos que se realizan en la entidad, aseguró que la ciudadanía se encuentra contenta y tranquila.

"Aunque digan que Durango es de los estados más seguros, con esos indicadores al parecer no lo es tanto", señaló.

Finalmente, precisó que era necesaria la presencia de las fuerzas armadas para recuperar la tranquilidad y la paz en la entidad. Además, manifestó su confianza en que continúen los operativos y decomisos, y descartó que estas acciones puedan derivar en una ola de violencia.