Víctimas de meningitis en Durango, aún buscan reparación del daño

La tragedia por meningitis fúngica en Durango, causada por el hongo Fusarium solani, no terminó para las víctimas cuando salieron de terapia intensiva, ni cuando dejaron de publicarse notas al respecto o cuando algunos funcionarios cambiaron de puesto, afirma Dina Simei Román Díaz, una de las sobrevivientes a la infección.

Es por ello que ella, junto con otras víctimas, siguen exigiendo que no haya impunidad y por eso han decidido buscar justicia, demandando en tribunales federales a los responsables del contagio. “Lo hago porque las instituciones públicas deben asumir las consecuencias de sus actos y de sus omisiones”, afirma.

El brote de meningitis fúngica en Durango, originado entre mayo de 2022 y febrero de 2023, dejó por lo menos 80 casos confirmados y 41 fallecimientos. La tragedia se originó por la contaminación del hongo Fusarium solani en anestésicos raquídeos aplicados en cuatro hospitales privados de la capital.

Las pacientes, en su mayoría mujeres jóvenes sometidas a cesáreas o cirugías ginecológicas, desarrollaron la infección al introducirse el hongo directamente en el líquido cefalorraquídeo.

Hasta la fecha, apenas algunos dueños y administradores de un hospital privado, así como un médico anestesiólogo, el exdirector de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) y una verificadora, fueron detenidos y sentenciados.

EXIGEN JUSTICIA

“Para quienes sobrevivimos, la tragedia sigue viva. Vive en cada secuela física. En cada consulta médica. En cada medicamento. En cada noche de dolor. En cada familia que perdió a alguien y sigue esperando respuestas”, afirma Román Díaz.

Recuerda que el brote de meningitis fue una tragedia que expuso fallas graves en los sistemas de supervisión, vigilancia sanitaria y protección de la salud pública de Durango, pero que, a más de tres años de distancia, los expedientes penales avanzan lentamente.

“¿Qué mensaje recibe una sociedad cuando una tragedia de esta magnitud ocurre y, años después, las víctimas siguen esperando verdadera justicia?, ¿qué confianza puede tener un ciudadano en las instituciones cuando observa que los procesos avanzan con lentitud mientras las consecuencias de los afectados son permanentes?”, cuestiona.

Dina Simei asegura que ella no es la única víctima y que, a todas las personas afectadas, a las familias de quienes fallecieron y a quienes aún viven con secuelas físicas o emocionales, les reitera que no están solos, además de agregar que la justicia no debería de depender de la capacidad de una víctima para resistir años de espera.

Informes

“Por ello hago una invitación abierta a quienes deseen informarse, participar o sumarse a las acciones legales que actualmente se impulsan para exigir verdad, rendición de cuentas y justicia. Informarse, participar y exigir justicia no es un acto de confrontación; es un acto de ciudadanía y de humanidad”. Incluso pone a disposición el número de WhatsApp 618-269-5022 para recibir información, orientación o conocer más sobre las acciones legales en curso.