Víctor Márquez y Jake Sánchez brillan como finalistas al Retorno del Año en la LMB en 2026

La temporada 2026 dejó a dos jugadores de Caliente de Durango entre los finalistas al reconocimiento de Retorno del Año de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte. El campocorto Víctor Márquez y el relevista Jake Sánchez formaron parte de la terna final, aunque el galardón fue otorgado al jardinero dominicano Rainel Rosario, de Conspiradores de Querétaro, tras la votación realizada por el comité de nominaciones especiales del circuito.

El más destacado de Caliente de Durango

La candidatura de Márquez estuvo respaldada por una temporada que marcó un notable repunte en su carrera. Después de campañas condicionadas por problemas físicos, el veracruzano disputó 87 encuentros de fase regular y cerró con promedio de bateo de .335, además de 86 imparables, 33 carreras impulsadas y 47 anotadas, consolidándose como uno de los jugadores más productivos de la organización duranguense.

Su impacto también se reflejó a la defensiva. Durante el año, Márquez fue llamado al Juego de Estrellas de la LMB gracias a la solidez mostrada en las paradas cortas, posición en la que volvió a destacar por su consistencia y capacidad para cubrir terreno. A sus 24 años, el jugador originario de Poza Rica se mantiene como una de las piezas jóvenes con mayor proyección dentro del club.

'Jake Mate' brindó una campaña sobresaliente

Del otro lado apareció Sánchez, quien regresó a los planos relevantes de la liga luego de una complicada campaña en 2025. El derecho, reconocido por su trayectoria como relevista de alto impacto en el beisbol mexicano, recuperó protagonismo desde el bullpen y volvió a figurar entre los lanzadores de confianza en situaciones de presión.

Durante la temporada regular de 2026, Sánchez trabajó 31.2 entradas entre los clubes de Yucatán y Durango, registrando efectividad de 3.36, WHIP de 1.174, además de 25 ponches y ocho bases por bolas. Esos números representaron una recuperación significativa respecto al desempeño mostrado el año anterior y fueron suficientes para colocarlo entre los candidatos al reconocimiento.

Figuras a seguir la próxima temporada

Aunque ninguno de los dos se quedó con el premio, su presencia entre los finalistas confirmó el peso que tuvieron en una temporada competitiva para Caliente. Tanto Márquez como Sánchez lograron reponerse a momentos complicados de sus carreras y cerraron 2026 convertidos nuevamente en referentes dentro de sus respectivas posiciones en la Liga Mexicana de Beisbol.