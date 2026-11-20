“¿Escribe sobre seres humanos?”, Art habló mientras me conducía al aeropuerto de Austin. A sus ochenta años, ostentaba la juvenil camiseta color turquesa de los voluntarios de la Feria del Libro. Creí no haber entendido la frase, pero él repitió para sí mismo, como quien busca confirmar algo extraño: “human beings!”.

Manejaba con destreza sin mirar el GPS. Había nacido en el Bronx y llevaba treinta años en Texas (”los suficientes para agradecer esta lluvia”, señaló el cielo inclemente). Tenía el cuerpo fibroso de quien ha jugado futbol americano: “descubrí el placer masculino de derribar a otra persona”, sonrió al recordar las enseñanzas de ese deporte de contacto. Durante décadas, trabajó como ingeniero en programación, rodeado de computadoras. “Desde que me jubilé trato de entender a la gente: los neoyorkinos parecen arrogantes porque no hacen pausas al hablar, los texanos parecen tontos porque hacen demasiadas pausas”. Sólo un ingeniero podía definir el carácter por el ritmo de la plática. “Fui ingeniero”, aclaró, “tal vez todavía lo soy”, agregó con melancolía: “¿Así es que sus historias son de seres humanos?”.