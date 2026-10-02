Así fue el momento exacto en que una reportera fue atropellada en vivo | VIVO

Una reportera y un camarógrafo resultaron lesionados luego de ser atropellados por una camioneta mientras realizaban una transmisión en vivo sobre las afectaciones provocadas por las lluvias en la avenida Morones Prieto en Monterrey.

Los periodistas Alma Mireya de la Rosa y Cristo Morales, de Gamavisión, cubrían el derrumbe de un muro cerca del cruce con Pedro Martínez, en la colonia Nuevo Repueblo, cuando fueron alcanzados por el vehículo.

El momento del accidente quedó registrado por la cámara que utilizaba Morales para la transmisión.

En las imágenes se observa primero el paso de un camión de carga y posteriormente, una camioneta tipo SUV que circulaba por Morones Prieto. El conductor perdió el control de la unidad, derrapó y se dirigió hacia el sitio donde se encontraban los periodistas.

La camioneta impactó a ambos trabajadores, quienes cayeron sobre el pavimento, para después terminar estrellada contra los restos del muro que habían caído sobre la vialidad.

Al lugar acudieron cuerpos de auxilio para brindar atención a la reportera y al camarógrafo. Posteriormente, fueron trasladados a un hospital para realizarles una valoración médica.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos presentaron diversas lesiones, aunque ninguna fue considerada de gravedad.

El derrumbe que documentaban los periodistas abarcó aproximadamente cinco metros lineales y ocurrió durante las lluvias registradas en la zona metropolitana de Monterrey.

Cerca de una hora y media antes del atropello, un motociclista también se había impactado contra el material desprendido sobre la avenida.

Las precipitaciones han provocado durante las últimas horas inundaciones, vehículos varados, cierres viales y otros incidentes en diferentes municipios de Nuevo León.