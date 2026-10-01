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VIDEO: Conductor carga mil pesos en gasolinera de Durango y se va sin pagar

Autoridades desplegaron un operativo para buscar al vehículo involucrado.

EL SIGLO DE DURANGO
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Un conductor de un vehículo JAC, color negro, con vidrios polarizados, que acudió a la estación de gasolina Eustoil Pueblito, en la ciudad a de Durango, escapó sin pagar luego de solicitar una terminal.

El hecho sucedió este mismo jueves, cerca de las 15:00 horas aproximadamente, cuando el conductor llegó a una bomba y solicitó mil pesos de gasolina Magna al despachador.

En el video, se aprecia cuando el sujeto llega y, minutos después, cuando el empleado se acerca a cobrarle, solicita una terminal para utilizar su tarjeta, pero aprovecha el momento para escapar del lugar sin pagar, con rumbo desconocido. 

Los encargados de la gasolinera reportaron el hecho al número de emergencias; las autoridades correspondientes desplegaron un operativo para buscar al vehículo que aparece en el video, que cuenta con una calcomanía en el parabrisas trasero muy sencilla de identificar.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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