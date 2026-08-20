Video de una llamada entre Beyoncé y Michael Jackson desata polémica, ¿por qué?

Una grabación de apenas unos minutos, capturada hace 25 años dentro de un estudio de grabación, ha reavivado el interés y las especulaciones en torno a Beyoncé.

El video, que se ha viralizado en los últimos días, muestra a una joven cantante de 19 años hablando por teléfono con Michael Jackson durante una sesión de trabajo para el tema benéfico “What More Can I Give”, proyecto impulsado por el llamado “Rey del Pop” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El material resurge además en una etapa en la que la intérprete ha sido blanco frecuente de rumores y teorías conspirativas en redes sociales, lo que ha mantenido su nombre entre los más comentados de la industria del entretenimiento.

Lo que parecía ser un emotivo encuentro entre dos generaciones de estrellas terminó convirtiéndose en tema de debate por un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios: Beyoncé aparece sentada sobre las piernas del productor y empresario Marc Schaffel mientras conversa con Jackson. En la grabación, Schaffel incluso menciona al cantante que la integrante de Destiny’s Child se encuentra sentada con él antes de poner la llamada en altavoz.

BEYONCÉ, CONMOVIDA EN VIDEO

Más allá de la controversia, el video también muestra a una Beyoncé visiblemente emocionada al escuchar a uno de sus máximos ídolos. La artista agradece la oportunidad de participar en el proyecto y admite sentirse nerviosa al hablar con Michael Jackson. En las imágenes se le observa sonriendo, temblando de emoción e incluso bromeando con que podría desmayarse por la impresión.

POLÉMICA QUE ENCENDIÓ LAS REDES

La grabación forma parte de un archivo inédito filmado entre 2000 y 2003 por Marc Schaffel para una serie documental sobre Michael Jackson que nunca llegó a estrenarse.

Sin embargo, al resurgir en plataformas digitales, miles de usuarios comenzaron a cuestionar las dinámicas de poder que durante años fueron normalizadas dentro de la industria musical, especialmente por la diferencia de edad entre la entonces joven cantante y el productor.

Otros internautas, por el contrario, consideran que se trata de un momento sacado de contexto y sin evidencia de una conducta inapropiada.

UN DOCUMENTO DE OTRA ÉPOCA

Hasta el momento, Beyoncé no ha realizado declaraciones sobre el video. Lo cierto es que las imágenes se han convertido en una especie de cápsula del tiempo que muestra a una futura superestrella antes de conquistar el mundo con su carrera en solitario.

Lo que para algunos es una escena inocente entre colegas, para otros refleja prácticas laborales que hoy serían observadas bajo una mirada muy distinta.

Dos décadas después, una simple llamada telefónica sigue en debate.