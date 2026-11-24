Un abrazo durante los festejos patrios de Guerrero se convirtió en tema de conversación este martes 24 de noviembre. Un video de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la diputada federal de Morena Yoloczin Domínguez Serna comenzó a circular en redes sociales, donde un detalle en el vestido de la mandataria dio pie a teorías sobre una supuesta práctica de brujería.

La escena corresponde a los festejos del Grito de Independencia del 15 de septiembre en Chilpancingo. En la grabación se ve a la legisladora acercarse a Salgado para saludarla. Mientras ambas se abrazan, Domínguez mueve una mano cerca de la cintura de la gobernadora y sobre el vestido parece caer un polvo claro.

Del saludo a las teorías sobre el polvo

Al difundirse el fragmento, algunos usuarios sugirieron que el supuesto polvo podía ser tierra de panteón o ceniza. Otros interpretaron el gesto como una supuesta limpia. También hubo quienes bautizaron la escena como los “Polvitos del Bienestar”, una frase que circuló entre bromas y memes.

La grabación deja sin respuesta qué cayó sobre la prenda o si el movimiento de la mano tuvo relación con ello.

¿Qué respondió Yoloczin Domínguez?

La diputada publicó un mensaje en sus redes sociales en el que negó haberle arrojado polvo a la gobernadora. “Niego categóricamente haber realizado la acción que se me atribuye”, escribió, de acuerdo con Radio Fórmula. En el mismo pronunciamiento reiteró su respeto a Evelyn Salgado y cuestionó las acusaciones que surgieron tras la difusión del video.

Domínguez también aludió a la inteligencia artificial. “La verdad no necesita efectos especiales”, señaló. Con esa referencia, la legisladora insinuó que el material pudo haber sido manipulado, aunque en su mensaje no presentó pruebas de una alteración.

Captura de Pantalla

Hasta la publicación de la respuesta de Domínguez, la gobernadora Evelyn Salgado no se había pronunciado públicamente sobre el episodio.