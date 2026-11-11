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LLUVIAS

¡Vienen las lluvias! Estos seis estados se mantienen en alerta este miércoles 11 de noviembre 

El frente frío número 5 mantiene su aproximación hacia el territorio mexicano con posibles cambios en el cambio climático.

¡Vienen las lluvias! Estos seis estados se mantienen en alerta este miércoles 11 de noviembre 

¡Vienen las lluvias! Estos seis estados se mantienen en alerta este miércoles 11 de noviembre 

FERNANDA GALARZA
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Tras el anuncio de que un nuevo frente frío estaría arribando a México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha alertado a seis estados por la posible caída de lluvias durante este miércoles 11 de noviembre, además de el descenso de temperaturas en los próximos días. 

Pronóstico general

De acuerdo a la información compartida este día, el sistema frontal número 5 se aproximará al noroeste del país y en interacción con una vaguada en altura sobre el norte de México y la corriente en chorro subtropical, favorecerán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en entidades del noreste y oriente del territorio mexicano. 

Además, una masa de aire frío asociada a este frente originarán viento de componente norte en el litorial de Tamaulipas y alrededores. 

También se sumará un canal de baja presión sobre el sureste de México, y la inestabilidad atmosférica generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes. 

Finalmente un segundo canal de baja presión y la entrada de humedad de ambos litorales provocarán precipitaciones en el norte, centro, occidente y sur del territorio mexicano. 


¿En qué estados lloverá este miércoles?


Según los pronósticos, las lluvias que se esperan para este miércoles 11 de noviembre tendrán diferentes intensidades, sin embargo, piden a los habitantes mantenerse alertas. 


El SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevén que estas se presenten durante la tarde, sin especificar una hora exacta. 


Los estados donde hay posibilidad de lluvias son: 


    

  • Tamaulipas
    • 

  • San Luis Potosí
    • 

  • Hidalgo
    • 

  • Puebla
    • 

  • Veracruz
    • 

  • Chiapas
    • 



Estas zonas tendrán una intensidad de fuertes con puntuales muy fuertes, que van de los 50 a 75 mm. 


No obstante, también otras ciudades tendrán lluvias de entre 0.1 a 50 mm, como:


    

  • Nuevo León
    • 

  • Querétaro 
    • 

  • Oaxaca
    • 

  • Tabasco
    • 

  • Quintana Roo
    • 

  • Coahuila
    • 

  • Zacatecas
    • 

  • Guanajuato
    • 

  • Michoacán
    • 

  • Guerrero
    • 

  • Morelos
    • 

  • Ciudad de México
    • 

  • Estado de México
    • 

  • Tlaxcala
    • 

  • Campeche
    • 

  • Yucatán
    • 

  • Baja Calfornia Sur
    • 

  • Chihuahua
    • 

  • Durango 
    • 

  • Aguascalientes
    • 

  • Jalisco
    • 

  • Colima 
    • 



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: pronóstico México lluvias lluvias, estados, tendrán, miércoles

               

                
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