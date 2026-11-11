¡Vienen las lluvias! Estos seis estados se mantienen en alerta este miércoles 11 de noviembre 

Tras el anuncio de que un nuevo frente frío estaría arribando a México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha alertado a seis estados por la posible caída de lluvias durante este miércoles 11 de noviembre, además de el descenso de temperaturas en los próximos días.

Pronóstico general

De acuerdo a la información compartida este día, el sistema frontal número 5 se aproximará al noroeste del país y en interacción con una vaguada en altura sobre el norte de México y la corriente en chorro subtropical, favorecerán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en entidades del noreste y oriente del territorio mexicano.

Además, una masa de aire frío asociada a este frente originarán viento de componente norte en el litorial de Tamaulipas y alrededores.

También se sumará un canal de baja presión sobre el sureste de México , y la inestabilidad atmosférica generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes.

Finalmente un segundo canal de baja presión y la entrada de humedad de ambos litorales provocarán precipitaciones en el norte, centro, occidente y sur del territorio mexicano.

¿En qué estados lloverá este miércoles?

Según los pronósticos, las lluvias que se esperan para este miércoles 11 de noviembre tendrán diferentes intensidades, sin embargo, piden a los habitantes mantenerse alertas.

El SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevén que estas se presenten durante la tarde, sin especificar una hora exacta.

Los estados donde hay posibilidad de lluvias son:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Chiapas

Estas zonas tendrán una intensidad de fuertes con puntuales muy fuertes, que van de los 50 a 75 mm.

No obstante, también otras ciudades tendrán lluvias de entre 0.1 a 50 mm , como: