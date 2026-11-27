Los días son cada vez más fríos en Durango, incluida la capital, y aunque a diferencia del jueves, este viernes no se ha mantenido lluvioso, las temperaturas se mantienen bajas. ¿Qué dice el pronóstico para el clima de este viernes 27 de noviembre?

Pronóstico general

Para este viernes 27 de noviembre, la primera tormenta invernal de la temporada continuará su desplazamiento por el occidente de México, lo que favorecerá condiciones de lluvia en distintas regiones del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se prevén lluvias puntuales torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán; intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero, además de chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes en entidades del norte, noreste, centro, sur y sureste. Asimismo, se espera un descenso importante de las temperaturas en estados del occidente, norte y centro del territorio nacional.

Por otra parte, existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la noche, este fenómeno podría extenderse a regiones del centro del país ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, entre ellas Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Finalmente, la masa de aire ártico asociada al frente frío 8 mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y sureste de México. También se pronostica viento de componente norte, con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como de 40 a 60 km/h en la costa sur de Veracruz.

Clima en el estado de Durango

De acuerdo con el pronóstico del SMN, para este viernes la entidad registró durante las primeras horas un ambiente muy frío, con temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados centígrados en las zonas serranas, donde también se presentaron heladas. Para la tarde se espera que las condiciones sean más frescas a templadas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé cielo de medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos y lluvias de entre 5 y 25 milímetros en algunas regiones de Durango.

Respecto al viento, se pronostica que tenga una dirección variable, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 30 km/h en distintas zonas de la entidad.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

Este viernes 27 de noviembre, el clima en la ciudad de Durango fue muy frío durante la mañana, pues de acuerdo con el reporte se registrarían temperaturas mínimas de entre 3 y 7 grados centígrados, dando paso a un ambiente helado en la capital.

Se espera que a lo largo del día la temperatura suba gradualmente, aunque únicamente alcanzará una máxima de entre 17 y 19 grados, entre las 15:00 y las 16:00 horas.

El cielo presentará lapsos nublados, sobre todo hasta las 13:00 horas, con probabilidad de que se registren lluvias ligeras, sobre todo entre el mediodía y las 14:00 horas.

Sobre el viento, se espera que presente una velocidad de entre 0 y 5 km/h, con ráfagas que podrían superar los 10 km/h.