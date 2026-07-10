Viernes nublado en la ciudad de Durango, ¿a qué hora lloverá? Pronóstico para HOY 10 de julio

Las lluvias continuarán este viernes 10 de julio en gran parte del país debido a la interacción de varios sistemas meteorológicos que mantendrán condiciones de inestabilidad atmosférica. El pronóstico prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayoría de los estados, además de precipitaciones intensas en algunas regiones del sur del territorio nacional. ¿Qué se espera para México y Durango?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con canales de baja presión en el interior del país y el paso de la onda tropical 17 sobre el sur del territorio nacional, favorecerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en gran parte de México. Además, se pronostican lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

Asimismo, el organismo indicó que una nueva onda tropical, la número 18, ingresará a la península de Yucatán, donde propiciará lluvias fuertes durante este viernes.

Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte del país. Además, continuará la onda de calor en zonas del centro y sur de Baja California Sur, Sonora, el centro y sur de Sinaloa, la costa de Michoacán y el sur de Oaxaca.

Clima en el estado de Durango

Para este viernes se prevé un ambiente con cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día en el estado de Durango, con lluvias que se concentrarán principalmente en las regiones oeste, centro y este de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante las primeras horas del día se pronostica un ambiente fresco, con temperaturas frías en las zonas altas del estado. Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en diversas regiones de la entidad.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

Pronóstico para la ciudad de Durango HOY 10 de julio

El reporte del SMN indica que este viernes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y 16 grados centígrados. A lo largo del día el termómetro subirá, aunque únicamente alcanzará temperaturas máximas que rondarán los 24 grados entre las 14:00 y 16:00 horas, dejando un ambiente fresco en la capital duranguense.

Al igual que en días pasados, se prevé que el cielo se mantenga nublado este viernes, con probabilidad de que se registren lluvias por la tarde, sobre todo entre las 16:00 y las 18:00 horas.

El viento se mantendrá con velocidades de 5 a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta 30 km/h.

Para la madrugada del sábado, el termómetro descenderá hasta una temperatura mínima de 14 grados.