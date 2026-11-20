Aunque el frío se ha apoderado del clima en gran parte de México, las lluvias siguen presentes en varias regiones. Para este viernes, se espera un día nublado en Durango, ¿hay probabilidad de lluvias?

Pronóstico general

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 20 de noviembre, el frente frío 6 permanecerá estacionario sobre el oriente del golfo de México y mantendrá interacción con un canal de baja presión ubicado en la península de Yucatán y el sureste del país. Esta combinación favorecerá lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz, así como intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, se pronostica viento de componente norte, con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. Para Veracruz se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Por otra parte, el frente frío número 8 avanzará sobre el noroeste de México, donde interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical. Estos sistemas favorecerán la presencia de vientos fuertes en dicha región.

Finalmente, la presencia de canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad reforzado por la corriente en chorro subtropical, ocasionará intervalos de chubascos en entidades del noreste, oriente, occidente, sur y centro del país. En Guerrero se prevén lluvias puntuales fuertes.

Pronóstico para el estado de Durango

El SMN señala que durante la madrugada y las primeras horas de este viernes se registró ambiente muy frío en las zonas serranas de Durango, donde las temperaturas mínimas se ubicaron entre -5 y 0 grados centígrados, con posibilidad de heladas.

Para el resto de la jornada se prevé cielo medio nublado, sin probabilidad de lluvia en la entidad. Durante la mañana prevalecerá un ambiente frío a fresco, mientras que por la tarde se esperan condiciones templadas, aunque en las zonas altas del estado el ambiente se mantendrá fresco.

Respecto al viento, se pronostican velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en distintas zonas de Durango, por lo que podrían presentarse algunas condiciones ventosas a lo largo del día.

¿Cómo estará el clima en la ciudad de Durango?

Luego de una mañana en la que la temperatura habría rondado entre los 8 y los 9 grados centígrados, se prevé que el termómetro suba hasta alcanzar una máxima de hasta 24 grados, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

Se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado este viernes, aunque no existen probabilidades de que se registren lluvias.

En cuanto al viento, se espera que tenga una velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h.

Para la madrugada del sábado, el día amanecerá con una temperatura mínima de entre 9 y 11 grados centígrados.