Viernes nublado y con lluvias en Durango: así será el clima HOY viernes 12 de junio

La actividad de diversos sistemas meteorológicos mantendrá condiciones de inestabilidad en buena parte del país durante este viernes, favoreciendo lluvias significativas en varias regiones, además de temperaturas elevadas y la permanencia de la onda de calor en algunos estados. ¿Qué se espera para este viernes 12 de junio en México y Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical número 6 se desplazará sobre el sureste mexicano y continuará interactuando con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico ubicada sobre el suroeste del golfo de México, además de una circulación ciclónica en altura e inestabilidad atmosférica.

Estas condiciones propiciarán lluvias puntuales intensas en regiones de Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

En cuanto al ambiente térmico, persistirán las temperaturas calurosas a muy calurosas en entidades del norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán.

La onda de calor continuará afectando zonas del centro, este y sureste de Sonora; el este, oeste y suroeste de Chihuahua; además del noroeste y norte de Durango, así como el norte de Sinaloa. A estas entidades se suma el noreste de Baja California, donde comenzará este fenómeno.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre la evolución de la zona de baja presión ubicada en el golfo de México debido a su potencial para desarrollar un ciclón tropical, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Clima en el estado de Durango

Para este viernes se pronostica cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día en el estado de Durango, con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en las regiones noroeste y oeste de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante las primeras horas del día se espera un ambiente fresco, con presencia de bancos de niebla en las zonas altas del estado. Conforme avance la jornada, prevalecerá un ambiente caluroso en gran parte del territorio duranguense.

En cuanto a las temperaturas, se prevén valores máximos de entre 40 y 45 grados centígrados en la región norte del estado, mientras que continuará la onda de calor en las zonas noroeste y norte de Durango.

Asimismo, se pronostican vientos de dirección variable de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h en diferentes puntos de la entidad.

Clima en la ciudad de Durango

De acuerdo con el SMN, este viernes 12 de junio la ciudad de Durango amanecería con temperaturas mínimas que rondarían de los 16 a los 19 grados centígrados, y que a lo largo del día subirían hasta alcanzar una temperatura máxima de hasta 32 grados, de las 13:00 a las 17:00 horas.

El cielo se mantendrá despejados hasta el mediodía, y después pasará a ser poco nublado, con probabilidad de lluvias a partir de las 18:00 horas.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h.

Para la madrugada del sábado 13 de junio, el termómetro descenderá hasta los 18 grados centígrados.