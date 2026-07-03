Viernes parcialmente nublado en Durango, ¿más lluvias? Esto dice el pronóstico del 3 de julio

Este viernes 3 de julio el territorio mexicano tendrá la presencia de las ondas tropicales 14 y 15, que en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, favorecerá las lluvias de diversa intensidad, mientras que el calor extremo persistirá. ¿Aplicará para Durango?

Pronóstico general

Un reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las lluvias puntuales muy fuertes estarán presentes en varios estados del noroeste de México, como Sinaloa, Chihuahua, Durango y al este en Guerrero. Además de Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán, Querétaro, Hidalgo, el norte de Puebla, Estado de México, la Ciudad de México, el sur de Tamaulipas y Veracruz, así como el suroeste de Oaxaca y el sur de Chiapas.

También habrá intervalos de chubascos en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en Sonora se prevén lluvias aisladas.

En contraste, el ambiente continuará muy caluroso durante la tarde y las temperaturas máximas oscilarán entre 40 y 45 grados Celsius, esto principalmente par aestados del norte.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto a Durango, este viernes tendrán gran probabilidad de lluvias en la sierra occidental, mientras que en el resto del estado, incluida la capital, se esperan precipitaciones ligeras y aisladas, según el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local.

Las lluvias moderadas a fuertes se concentrarán en la región serrana occidental, por lo que no se descartan escurrimientos, reducción de visibilidad en carreteras y encharcamientos en zonas de mayor precipitación. En capital y otras regiones predominará un ambiente con cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras de forma aislada , sin que se esperen acumulados importantes.

Conforme avance el día, el termómetro alcanzará una máxima de 30 a 31 grados, generando un ambiente cálido al mediodía.

También, se esperan rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas abiertas y durante las lluvias.