¿Viernes soleado, pero con lluvias? Esto dice el pronóstico para Durango HOY 26 de junio

Las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables en buena parte del país durante este viernes 26 de junio, debido a la combinación de diversos sistemas atmosféricos que favorecerán lluvias de distinta intensidad, tormentas eléctricas y altas temperaturas en varias regiones. ¿Qué prevé el pronóstico para México y Durango?

Pronóstico para México

Una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y una vaguada en altura, en interacción con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz y Oaxaca.

Además, se esperan chubascos con lluvias fuertes en estados del noreste, oriente, centro, occidente y norte del país, con posibilidad de descargas eléctricas y rachas de viento durante las tormentas.

Por otra parte, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y del mar Caribe, en combinación con la onda tropical número 12, ubicada frente a las costas de Quintana Roo, favorecerá lluvias fuertes en entidades del sur del territorio nacional y en la península de Yucatán.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México. La onda de calor persistirá en diversas entidades, entre ellas Durango, principalmente en las regiones centro y oeste del estado, además de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua y Coahuila.

Finalmente, la onda tropical número 11, que se localiza al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, dejará de influir en las condiciones meteorológicas del país.

Clima en el estado de Durango

Para este viernes, se prevé un incremento en las condiciones de inestabilidad sobre el estado de Durango, con cielo de medio nublado a nublado durante gran parte de la jornada y probabilidad de lluvias de mayor intensidad, principalmente en las regiones oeste y sur de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, acumulados de entre 25 y 50 milímetros, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

Durante la mañana, el ambiente será templado en la mayor parte del estado, con temperaturas frías y presencia de bancos de niebla en las zonas serranas. Por la tarde, el ambiente se tornará cálido a caluroso, mientras que en el centro y oeste de Durango continuará la onda de calor, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre los 35 y 40 grados centígrados.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en distintas regiones del estado.

Así será el clima en Durango capital

Para este viernes, el clima en la ciudad de Durango estará marcado por condiciones contrastantes, pues se prevé clima soleado, aunque con probabilidad de lluvias ligeras por la tarde.

De acuerdo con el reporte, este lunes la ciudad de durango amaneció con una temperatura mínima que rondó los 17 grados centígrados, y que a lo largo del día subirá hasta alcanzar una máxima de hasta 31 grados, entre las 14:00 y 17:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta las 14:00 horas, y después pase a ser parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias a partir de las 16:00 horas, aunque estas serían ligeras.

En cuanto al viento, se espera que mantenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que superarían los 45 km/h.

Para la madrugada del sábado 27 de junio, el termómetro descenderá hasta los 15 grados centígrados.