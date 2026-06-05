Viernes soleado y caluroso en la ciudad de Durango: pronóstico para HOY 5 de junio

Las condiciones meteorológicas seguirán siendo variables este viernes 5 de junio en gran parte del país, con pronóstico de lluvias intensas en varias entidades, precipitaciones aisladas en otras regiones y temperaturas elevadas que mantendrán activa la onda de calor en diversos estados. ¿Qué se espera para este día a nivel nacional y en Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, en combinación con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, mantendrán un temporal de lluvias en buena parte del territorio nacional.

Estas condiciones favorecerán lluvias intensas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Además, se prevén lluvias muy fuertes en Nuevo León, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Guerrero, así como precipitaciones fuertes en Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco.

Por otro lado, se esperan intervalos de chubascos en Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit, mientras que Sonora, Sinaloa y Durango registrarán lluvias aisladas durante la jornada.

Asimismo, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, combinado con el ingreso de humedad del mar Caribe, ocasionará chubascos en Campeche y lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo.

A estas condiciones se suma la presencia de dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano, las cuales reforzarán la probabilidad de lluvias en estados del sur y sureste del país.

Respecto a las temperaturas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana. La onda de calor persistirá en regiones de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este viernes 5 de junio se prevén condiciones de cielo nublado durante gran parte del día en el estado de Durango, así como lluvias aisladas con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con el pronóstido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en las zonas donde se desarrollen nubes de tormenta durante la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, continuará el ambiente cálido a caluroso en gran parte del estado. Sin embargo, en la región noroeste se prevén valores máximos de entre 40 y 45 grados centígrados, donde además persistirá la onda de calor.

Durante las primeras horas del día se espera un ambiente fresco en la mayor parte de la entidad, mientras que en zonas serranas se pronostican temperaturas frías al amanecer.

Asimismo, se prevén vientos de dirección variable de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en diversos puntos del estado.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

De acuerdo con el reporte del SMN, la mañana de este viernes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría los 14 grados centígrados, un poco más fresco que en días anteriores. Sin embargo, a lo largo del día el termómetro subirá hasta alcanzar una máxima de entre 29 y 31 grados, de las 14:00 a las 16:00 horas.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante el día, aunque podría registrarse algo de nubosidad, sobre todo por la tarde. Aún así, no se prevé que se registren lluvias en la capital duranguense. ¡

El viento se mantendrá con velocidad de 10 a 15 km/h, y con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h.

Para la madrugada del sábado, el termómetro descenderá hasta una temperatura mínima de 14 grados centígrados.