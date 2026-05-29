Viernes soleado y con baja probabilidad de lluvias en la ciudad de Durango: clima HOY 29 de mayo

Entre lluvias intensas, fuertes vientos y una nueva onda de calor que comenzará a extenderse hacia Durango, este viernes 29 de mayo persistirá un ambiente meteorológico inestable en distintas regiones del país. ¿Qué condiciones se esperan para hoy en México y el estado?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el suroeste del golfo de México, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de la onda tropical número 3, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes en Oaxaca y chubascos en Puebla, Veracruz y Tabasco, acompañados de descargas eléctricas.

Por otra parte, un canal de baja presión en el interior del país, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, favorecerá lluvias aisladas e intervalos de chubascos en entidades del norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur del territorio nacional.

En tanto, una línea seca sobre el norte de México, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera ubicada sobre el noroeste del país, provocará rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en esas regiones, además de lluvias aisladas en Baja California.

Respecto a las temperaturas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país.

El SMN informó que la onda de calor prevalecerá en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas, mientras que a partir de este viernes comenzará también en el oeste de Durango.

Pronóstico para el estado de Durango

Este viernes 29 de mayo se espera que Durango registre condiciones de cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, además de lluvias aisladas en distintos puntos de la entidad, con acumulaciones ligeras de entre 0.1 y 5 milímetros

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el ambiente será caluroso a muy caluroso por la tarde, especialmente en la zona oeste del estado, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados centígrados.

Durante las primeras horas del día se prevé ambiente fresco a templado en gran parte del estado, mientras que en zonas serranas persistirán condiciones frías al amanecer.

Asimismo, se esperan vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en distintos municipios de Durango.

Clima en la ciudad de Durango

De acuerdo con los datos del SMN, la ciudad de Durango amanecería este viernes con temperaturas mínimas que rondarían entre 13 y 15 grados centígrados, y que a lo largo del día subirían hasta alcanzar una máxima de hasta 33 grados, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

El cielo se mantendrá despejado hasta las 18:00 horas, y después pasará a ser poco nuboso, con probabilidades bajas de que se registren lluvias ligeras en la capital duranguense.

El viento se mantendrá con velocidad entre 10 y 15 km/h, con ráfagas que superarían los 45 km/h.

Para la madrugada del sábado 30 de mayo, el termómetro descenderá hasta los 17 grados centígrados.