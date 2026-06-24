Vigilante acusa a cliente de presunto robo en tienda de Durango; demuestra el pago, pero fue detenido

La tarde del martes se registró un incidente en una tienda de autoservicio ubicada en el fraccionamiento Jardines de Durango, luego de que personal de vigilancia señalara a un cliente de presuntamente intentar sustraer mercancía sin pagar.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:45 horas en el establecimiento ubicado sobre la calle Magnolia, donde elementos preventivos fueron alertados sobre un supuesto robo en proceso.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con el vigilante de la tienda, quien manifestó que momentos antes un hombre había cruzado el área de cajas con diversos productos, entre ellos artículos de cuidado personal, cuyo valor aproximado ascendía a 2 mil 900 pesos.

Sin embargo, durante la intervención se estableció que el señalado presentó el comprobante de compra correspondiente, con el que acreditó la adquisición de la mercancía que llevaba consigo, descartándose así la posible comisión de un robo.

Pese a ello, el incidente continuó debido a una discusión entre ambas partes. Según el reporte, durante el intercambio verbal se registraron insultos y expresiones ofensivas dirigidas al personal de seguridad.

Ante esta situación, el vigilante solicitó la intervención de los agentes para que el cliente fuera remitido por una presunta falta administrativa relacionada con la alteración del orden público, sin que existiera denuncia por robo ante las autoridades competentes.

El hombre señalado fue identificado como Edwin "N", de nacionalidad colombiana, quien posteriormente fue trasladado a la Estación Oriente para quedar a disposición del Juzgado Cívico Municipal, instancia encargada de determinar la sanción correspondiente en caso de acreditarse la infracción administrativa.

No se reportó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de robo, ya que la mercancía fue acreditada mediante el ticket de compra presentado por el cliente durante la intervención policial.