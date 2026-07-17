Vigilante de invernadero es atacado por sujeto con navaja, en Durango

Un vigilante de un invernadero resultó lesionado durante la madrugada de este viernes luego de ser agredido con un arma blanca por un sujeto, en un hecho registrado en las inmediaciones de la colonia Los Pinos, al sur de la ciudad de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 02:30 horas, cuando una mujer identificada como María Guadalupe solicitó apoyo a través del número de emergencias, informando que su padre, quien se desempeña como velador del lugar, la había llamado para pedir ayuda tras ser atacado.

De acuerdo con la información proporcionada, los hechos ocurrieron en un invernadero ubicado sobre la avenida prolongación Francisco Primo de Verdad, cerca del Periférico, a un costado de la planta 2 de la maquiladora Aptiv.

La reportante señaló que un sujeto agredió a su padre con una navaja, provocándole lesiones en los dedos de una de sus manos. A pesar del ataque, el trabajador logró ponerse a salvo al encerrarse dentro de las instalaciones mientras esperaba la llegada de las autoridades y cuerpos de emergencia.

Elementos de las corporaciones de seguridad y paramédicos acudieron al sitio para brindar atención al lesionado y tomar conocimiento de lo ocurrido, además de recabar las primeras versiones sobre la agresión.

Las autoridades implementaron recorridos en los alrededores con el objetivo de localizar al presunto responsable; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso.

La Fiscalía General del Estado de Durango inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar al agresor y determinar el móvil del ataque, mientras el estado de salud del vigilante quedó bajo valoración médica.