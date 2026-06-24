Vigilante mure al terminar su turno en Unidad Administrativa de Durango

La tarde de este martes se registró una movilización de corporaciones de emergencia y autoridades ministeriales en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego del reporte de una persona inconsciente en las instalaciones de la Unidad Administrativa Ángel Rodríguez Solórzano.

El llamado de auxilio se recibió alrededor de las 15:30 horas en el sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja, quienes llevaron a cabo la evaluación inicial a un hombre de 73 años de edad y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales, coordinados por el agente del Ministerio Público, se trasladaron al inmueble ubicado sobre la avenida 5 de Febrero, a la altura de la calle Carlos León de la Peña, para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el fallecido fue identificado como José Refugio Rodríguez Dorado, de 73 años de edad, quien se desempeñaba como vigilante en dicho edificio gubernamental. Su cuerpo fue localizado en un área utilizada para descanso.

Según la declaración de uno de sus compañeros de trabajo, al concluir la jornada laboral acudió a despedirse de él, pero no obtuvo respuesta. Al acercarse, observó que permanecía inmóvil, por lo que solicitó apoyo inmediato a través del número de emergencias.

Las autoridades informaron que en el lugar no se apreciaban indicios visibles de violencia. Sin embargo, como parte del protocolo legal, el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia que permita determinar la causa del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado de Durango continuará con las actuaciones correspondientes mientras se esperan los resultados de los estudios forenses que esclarezcan las circunstancias de la muerte.