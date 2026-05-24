'Vimos tu currículum': el mensaje que parece oferta de trabajo, pero puede ser fraude

Una llamada perdida desde un número desconocido puede parecer algo sin importancia. Pero cuando después aparece un mensaje de voz con una supuesta oferta de trabajo, la situación cambia: podría tratarse de una nueva forma de fraude.

En los últimos días se han detectado llamadas de números extranjeros que dejan mensajes grabados o audios breves en los que aseguran haber revisado el currículum de la persona y afirman que “cumple con los requisitos” para un puesto. El gancho viene después: piden agregar un número de WhatsApp para continuar con los detalles de la supuesta vacante.

Aunque el mensaje puede sonar inofensivo, especialistas en seguridad digital advierten que este tipo de contactos debe tomarse con mucha cautela, sobre todo cuando la persona no recuerda haber aplicado a ningún empleo, la llamada viene de otro país o no se identifica con claridad la empresa que ofrece el puesto.

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El gancho: “vimos tu currículum”

La frase suele ser directa y busca generar confianza desde el primer momento: “Hemos visto tu currículum y tu información cumple con nuestros requisitos”. Con eso, el intento de fraude se aprovecha de algo muy común: muchas personas han enviado solicitudes de empleo, tienen perfiles públicos en plataformas laborales o simplemente están a la espera de una oportunidad.

El problema es que el mensaje no menciona una empresa específica, no da el nombre del reclutador, no explica de qué puesto se trata y tampoco ofrece un canal institucional para continuar el proceso. En lugar de eso, dirige a la víctima a WhatsApp, donde el contacto queda fuera de cualquier plataforma formal.

Ahí es donde puede comenzar el riesgo.

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¿Qué buscan con este tipo de mensajes?

Este tipo de llamadas puede tener diferentes objetivos. En algunos casos, los delincuentes intentan confirmar que el número está activo para después enviar más mensajes, enlaces o intentos de estafa. En otros, buscan llevar a la persona a una conversación por WhatsApp para pedirle datos personales, documentos, fotografías, cuentas bancarias o incluso depósitos bajo el pretexto de trámites, capacitación, uniformes o supuestos exámenes de ingreso.

También existen casos en los que estas falsas ofertas laborales terminan en esquemas más graves, como robo de identidad, vacantes falsas para enganchar personas o intentos de extorsión después de obtener información privada.

Por eso, aunque el mensaje parezca amable o profesional, la recomendación principal es no responder, no agregar el número y no compartir ningún dato personal.

Señales de alerta

Una oferta laboral puede ser sospechosa cuando llega desde un número desconocido, especialmente si tiene lada extranjera; cuando no menciona el nombre de la empresa; cuando pide continuar por WhatsApp sin correo institucional; cuando promete sueldos altos con pocos requisitos; o cuando solicita información personal antes de una entrevista formal.

Otra señal importante es la falta de contexto: si la persona no aplicó a ninguna vacante reciente o no reconoce el origen del contacto, lo mejor es asumir que puede tratarse de un intento de fraude.

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¿Qué hacer si recibes una llamada así?

Lo más recomendable es no devolver la llamada, no agregar el número a WhatsApp y no abrir enlaces que puedan enviarse después. También se puede bloquear y reportar el contacto desde el teléfono o desde la propia aplicación de mensajería.

En caso de que la persona ya haya respondido y compartido información, conviene estar alerta ante nuevos mensajes, revisar la seguridad de sus cuentas, cambiar contraseñas si fue necesario y evitar cualquier depósito o envío de documentos adicionales.

La regla básica es sencilla: una empresa seria no debería iniciar un proceso formal de contratación desde un número desconocido, sin identificarse claramente y sin usar canales verificables.

No todo mensaje de trabajo es una oportunidad

En una época en la que muchas personas buscan empleo o ingresos extra, los fraudes laborales se han vuelto cada vez más frecuentes. Los delincuentes aprovechan la necesidad, la curiosidad y la esperanza de recibir una buena noticia para abrir la puerta a conversaciones que pueden terminar en robo de datos o pérdidas económicas.

Por eso, antes de responder a una supuesta oferta de trabajo, vale la pena detenerse unos segundos y revisar lo básico: quién llama, de dónde llama, qué empresa representa y por qué pide continuar la conversación fuera de canales oficiales.

Cuando el mensaje llega de la nada, desde otro país y con una invitación directa a WhatsApp, la mejor respuesta puede ser no responder.