Vinculan a proceso a 'Capitán Sol', exmando de la Marina, por huachicol fiscal

Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “Capitán Sol”, fue vinculado a proceso este jueves por su presunta participación en una red de huachicol fiscal que operaba en las aduanas marítimas y que era encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

Durante la continuación de la audiencia inicial, Marina Vieyra Valdés, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para procesar al capitán de corbeta en retiro por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

La juzgadora también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Solano Ruiz permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, de acuerdo con fuentes judiciales.

Asimismo, la jueza concedió a la FGR un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria en contra del exmarino.

Solano Ruiz es señalado por las autoridades como una pieza clave dentro de la presunta red de tráfico de combustible que habría operado durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso forma parte de las investigaciones relacionadas con el denominado huachicol fiscal, esquema mediante el cual se habría introducido combustible al país de manera irregular para evadir el pago de impuestos y otros controles aduaneros.