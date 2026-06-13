Vinculan a proceso a hombre acusado de robar cable de Ferromex en Gómez Palacio

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Luis y/o Carlos, por su probable responsabilidad en el delito de robo, relacionado con la sustracción de material propiedad de la empresa ferroviaria Ferromex.

De acuerdo con la dependencia federal, el juez de control también le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social No. 18, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las investigaciones del caso fueron integradas por el fiscal federal en la entidad, quien reunió los medios de prueba necesarios para solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra del imputado.

Posteriormente, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron el mandato judicial emitido por un juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el estado de Coahuila, logrando la captura del señalado.

El aseguramiento de Luis y/o Carlos se realizó en las inmediaciones de la Zona Centro de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, donde fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso penal.

Según las indagatorias, el imputado probablemente sustrajo un cable afenol perteneciente al tren, propiedad de la empresa Ferrocarril Mexicano.