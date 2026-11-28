Un hombre fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de daños al camino, derivado de un accidente de tránsito registrado sobre una vía de comunicación federal en Durango.

El imputado fue identificado como Jorge, quien quedó a disposición del Ministerio Público Federal tras la intervención de elementos de la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), el hecho vial ocurrió sobre el libramiento de Durango, correspondiente a la carretera federal 40D.

A consecuencia del percance se registraron daños en la infraestructura carretera, sin que la dependencia federal precisara las características de estos ni el monto económico de las afectaciones.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), reunió los elementos de prueba para sustentar la probable responsabilidad de Jorge en los hechos.

La autoridad judicial determinó vincularlo a proceso por el delito de daños al camino, previsto y sancionado en la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, mientras que el imputado conserva su presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia condenatoria