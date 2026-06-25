Justicia

HOMICIDIOS

Vinculan a proceso a hombre por muerte de Saúl Fernando, hallado en lote baldío de Valle del Paseo

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones complementarias.

Vinculan a proceso a hombre por muerte de Saúl Fernando, hallado en lote baldío de Valle del Paseo

Vinculan a proceso a hombre por muerte de Saúl Fernando, hallado en lote baldío de Valle del Paseo

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un Juez de Control vinculó a proceso a Francisco Fabián por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de Saúl Fernando Chávez Valdez, de 41 años, quien falleció a causa de traumatismo encefálico; según informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se remontan al 28 de mayo, cuando la víctima se encontraba en su domicilio en la colonia Héctor Mayagoitia, en la ciudad de Durango. Horas antes, había sido señalada por un presunto delito sexual; sin embargo, elementos de la corporación municipal notificaron a los denunciantes que no existían condiciones de flagrancia para proceder con una detención.

Posteriormente, el imputado y otras personas habrían ingresado al domicilio y trasladado por la fuerza a la víctima en un vehículo, perdiéndose desde entonces el contacto con sus familiares, quienes presentaron una denuncia por desaparición. Días después, el 5 de junio, el cuerpo fue localizado en un lote baldío del fraccionamiento Valle del Paseo.

La Fiscalía estatal integró la investigación con apoyo de la Policía Investigadora de Delitos y peritos en criminalística, logrando reunir elementos suficientes para solicitar y ejecutar una orden de aprehensión. Como medida cautelar, el Juez impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: vinculación a proceso Homicidios Durango hombre asesinado asesinatos Durango Juez, Saúl, domicilio, Fiscalía

               

                
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