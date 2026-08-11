Vinculan a proceso a joven que habría empujado a adulto mayor que murió arrollado por un tráiler

Un hombre identificado como Héctor Iván “N” fue vinculado a proceso por el delito de homicidio, después de ser señalado como el presunto responsable de empujar a un adulto mayor que perdió el equilibrio, cayó sobre una avenida y posteriormente fue arrollado por un tráiler en Monterrey, Nuevo León.

Si bien, en un principio, la muerte había sido considerada como consecuencia de un accidente vial, sin embargo, las imágenes llevaron a las autoridades a modificar la línea de investigación.

¿Qué fue lo que sucedió?

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de agosto en la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la colonia Victoria, mientras que días después fue localizado el hombre señalado como presunto responsable. La víctima fue identificada como Orlando, de 63 años de edad, quien caminaba por la zona cuando se encontró con Héctor Iván “N”.

De acuerdo con las investigaciones y las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el ahora imputado presuntamente se acercó al adulto mayor y lo empujó con el hombro, provocando que perdiera el equilibrio.

Orlando terminó cayendo hacia el área de circulación justo cuando pasaba un tráiler por el lugar. El hombre quedó al paso de las llantas traseras de la pesada unidad y murió a consecuencia de las lesiones sufridas .

La grabación se convirtió en uno de los elementos centrales para esclarecer lo sucedido, debido a que los primeros reportes apuntaban a que se había tratado únicamente de un accidente de tránsito.

Detuvieron al presunto responsable días después

Tras conocerse las imágenes, autoridades de Nuevo León iniciaron las investigaciones para localizar al hombre que aparecía en la grabación.

Héctor Iván “N” fue localizado en calles del Centro de Monterrey, donde elementos de seguridad realizaron su detención y posteriormente lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

Este martes 11 de agosto se informó que un Juez de Control y de Juicio Oral Penal determinó vincular a proceso a Héctor Iván “N” por el delito de homicidio.

Ahora corresponderá a las autoridades judiciales continuar con el procedimiento y determinar, conforme a las pruebas recabadas durante la investigación, la responsabilidad penal de Héctor Iván “N” en los hechos registrados en Monterrey.