Vinculan a proceso a operadores de autobús de pasajeros por transportar cocaína en Cuencamé

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Rodolfo y Luis, señalados por su probable responsabilidad en un delito contra la salud, luego de ser detenidos cuando presuntamente transportaban cocaína en un autobús de pasajeros que circulaba por el estado de Durango.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el caso se inició tras una denuncia anónima recibida en la Ventanilla Única de Atención (VUA), en la que se alertó sobre dos personas que utilizaban camiones de líneas comerciales para trasladar droga.

En seguimiento a ese reporte, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) implementaron un operativo sobre el kilómetro 150+500 de la carretera federal 49, en el tramo Durango-Torreón, conexión Río Grande-Cuencamé, dentro del municipio de Cuencamé, donde ubicaron la unidad señalada y le marcaron el alto para una inspección.

Durante la revisión, los agentes aseguraron dos paquetes con forma de ladrillo, envueltos con cinta adhesiva, que contenían aproximadamente dos kilogramos de clorhidrato de cocaína. En ese momento fueron detenidos Rodolfo y Luis, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Con los datos de prueba integrados a la investigación, el Agente del Ministerio Público de la Federación presentó el caso ante un juez de control, quien determinó vincular a proceso a ambos imputados por el delito de transporte de clorhidrato de cocaína.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que los dos hombres permanecerán internados en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 7, ubicado en el municipio de Guadalupe Victoria, Durango. Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Rodolfo y Luis deberán ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.