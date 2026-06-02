Vinculan a proceso a presunto homicida de joven en hotel de Zona Centro de Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango obtuvo la vinculación a proceso de Juan Ángel, señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado en agravio de Bryan Hernández Nevárez, de 24 años de edad, quien perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en un hotel de la Zona Centro de la capital.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 29 de mayo, cerca de las 18:50 horas, cuando Bryan se encontraba al interior de un hotel ubicado sobre la calle Hernández, acompañado de dos mujeres. Presuntamente, al lugar arribó Juan Ángel, quien tras una discusión verbal sacó un arma blanca y lesionó a la víctima, para luego retirarse del sitio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención al joven; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Tras el reporte, agentes investigadores implementaron un operativo en la zona que permitió ubicar y detener al señalado en flagrancia sobre la misma calle Hernández, entre Bruno Martínez y Constitución.

Posteriormente, el imputado fue puesto a disposición del Juez de Control, ante quien el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación. Luego de analizar los elementos expuestos, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva justificada, por lo que Juan Ángel permanecerá interno en el Centro de Reinserción Social No. 1 de Durango mientras avanza el proceso penal en su contra.

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la representación social continuará integrando mayores elementos relacionados con el caso ocurrido en pleno Centro Histórico de la ciudad.

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