Violencia en Escuelas: Asesinan a profesor dentro de secundaria en Oaxaca; SNTE exige seguridad

El profesor Levi Peralta fue asesinado esta mañana en el interior de la escuela secundaria número 69 de San Blas Atempa, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

Según testigos, el docente acababa de ingresar a la institución educativa cuando sujetos armados entraron al plantel y detonaron un arma de fuego en su contra. De manera preliminar, se ha informado que recibió un disparo a la altura de la boca.

Sus compañeros de trabajo los trasladaron de manera inmediata a un hospital de Salina Cruz para que recibiera atención médica, pero falleció.

Tras este ataque armado, directivos, maestros y personal administrativo desalojaron a los estudiantes y suspendieron las actividades escolares en la escuela secundaria.

Este crimen ocurrió mientras el gobernador de Oaxaca encabezaba la mesa de seguridad regional en el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde también participan representantes de fuerzas de seguridad federales.

La tarde de ayer, además, fue asesinado a balazos un mototaxista del sitio “10 de Mayo" identificado como Brayan N. en la colonia Santa Clara de Juchitán de Zaragoza. En Santa María Mixtequilla, se reportaron disparos contra la fachada del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca (IEBO); una semana antes, en este mismo municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, sujetos armados también balearon la fachada del palacio municipal y prendieron fuego a una motocicleta.

Ayer 12 de octubre de 2026, también fue baleada la comandancia y una patrulla local de Santo Domingo Petapa. El gobierno municipal confirmó este hecho y aseguró que los disparos fueron dirigidos a la unidad de motor oficial con número 098.

“De manera coordinada con las fuerzas de seguridad estatales y federales, se desplegó un operativo de búsqueda y vigilancia en el municipio y zonas aledañas para dar con los responsables de este cobarde ataque”, aseguró en un comunicado la autoridad de Petapa.

El sábado 10 de octubre de 2026, un hombre fue levantado en su vivienda y llevado hasta el domicilio del agente municipal de La Ventosa, población de Juchitán, Pedro de la Cruz Rodríguez. El hombre secuestrado por un grupo armado, fue asesinado frente al domicilio de Pedro de la Cruz.

Luego de este asesinato, el agente municipal de La Ventosa se deslindó del crimen y aseguró no tener vínculos con la delincuencia organizada.

“Nos preocupa que la inseguridad toque a las familias ventoseñas; ayer durante lo ocurrido yo me encontraba con mi familia comiendo en el patio cuando llegaron y atentaron contra mi vida y la de mi familia, logramos refugiarnos mientras las detonaciones de armas de fuego pasaban a un costado de nosotros.

“Nuevamente el mensaje es que yo haga el pago de piso a personas que pertenecen al grupo criminal ‘Los Cromos’, no podemos vivir con miedo y esta inseguridad que nos afecta a todas y todos, no podemos vivir pagando cuotas mensuales para vivir tranquilos aparentemente”, aseguró en un comunicado.

La violencia a la región del Istmo de Tehuantepec regresó apenas dos semanas después del arresto del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, a quien la Fiscalía de Oaxaca y el Gobierno federal lo acusan de formar parte de la estructura criminal de “Los Cromos”, una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El ex edil es imputado de los delitos de extorsión agravada y otros que atentan contra la seguridad del Estado.

Después de su detención, se montó un operativo de seguridad en el que participan fuerzas de seguridad pública federal, fuerzas armadas de México y fuerzas de seguridad pública estatales. Este operativo, sin embargo, no logró contener los últimos hechos de violencia registrados en la región, principalmente en municipios cercanos a Juchitán de Zaragoza.

Sección 22 del SNTE exige justicia

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) condenó el asesinato del profesor Levi Peralta Regalado; crimen ocurrido esta mañana en el interior de la Escuela Secundaria Técnica Número 69 en San Blas Atempa.

En un comunicado, informó que el docente se desempeñó como integrante del Comité Ejecutivo Seccional durante el periodo 2012-2016 y actualmente fungía como secretario general de la Delegación Sindical D-II-333, del Sector Tehuantepec.

“Manifestamos nuestra profunda indignación y condenamos enérgicamente este cobarde acto de violencia”.

También condenó que los centros educativos, que deben ser espacios seguros para la enseñanza y el aprendizaje, se vean alcanzados por la violencia.

“Demandamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno acciones inmediatas, eficaces y coordinadas para garantizar la seguridad en las escuelas y en las comunidades de la región. La vida y la integridad de las comunidades escolares no pueden quedar a merced de la violencia ni de la omisión gubernamental”.

La Sección 22 de SNTE denunció que la violencia en el Istmo de Tehuantepec ha alcanzado niveles alarmantes y continúa escalando ante la incapacidad de las autoridades para garantizar condiciones de seguridad a la población.

El sindicato exigió a las autoridades federales, estatales, municipales y a la Fiscalía General de Oaxaca, el esclarecimiento de estos hechos, el castigo a los responsables y justicia para el profesor asesinado.

“Es inadmisible que un hecho de esta magnitud ocurra al interior de una institución educativa pública, poniendo en riesgo la integridad y vida de niños, niñas, adolescentes, trabajadores de la educación y de toda la comunidad escolar”, señaló.

Esta mañana, el profesor Leví Peralta fue asesinado con disparos de armas de fuego en el interior de la escuela secundaria de San Blas Atempa. El profesor fue trasladado por sus compañeros de trabajo a un hospital de Santo Domingo Tehuantepec, pero murió mientras recibía atención médica.

Ante este hecho violento, las clases se suspendieron en la institución educativa y la Fiscalía General de Oaxaca informó que inició los procesos de investigación correspondientes y aseguró que “ya cuenta con elementos que permiten avanzar en rutas ministeriales sólidas para el pronto esclarecimiento de estos hechos”.