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Violencia en Morelos: asesinan a alcalde durante ataque armado dentro de la presidencia municipal

El edil de Temoac fue ultimado al interior de las oficinas de la presidencia municipal.

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EFE
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Las autoridades del estado mexicano de Morelos (centro) confirmaron este miércoles el fallecimiento del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, quien horas antes sufrió un ataque armado en su oficina que acabó con su vida.

La Fiscalía General del Estado de Morelos anunció el fallecimiento del edil, quien fue víctima de una agresión de sujetos armados sin identificar en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal.

"La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio", explicó la dependencia en un comunicado.

Estado de Morelos
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