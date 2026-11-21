Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 21 de noviembre en una playa de la Zona Dorada de Mazatlán, Sinaloa. La agresión ocurrió poco después de las 16:30 horas, a la altura del fraccionamiento Sábalo Country.

La víctima se encontraba sentada en una silla de plástico sobre la arena cuando le dispararon. El ataque ocurrió cerca del acceso a la playa ubicado junto al hotel Pueblo Bonito, en las inmediaciones del bulevar Marlín y la avenida Camarón Sábalo.

Tras el reporte de las detonaciones, al lugar acudieron policías, militares y personal de emergencias. El hombre murió en el sitio. Las autoridades acordonaron el área mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa recababan indicios. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

De manera preliminar, medios locales identificaron a la víctima como Diego Iván, de 18 años, quien presuntamente se dedicaba a rentar mesas, sillas y sombrillas en esa playa. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre detenciones ni sobre el posible móvil del ataque.

Otro ataque cerca del mismo acceso

El 12 de septiembre, un hombre dedicado a la renta de mobiliario de playa fue baleado cerca del mismo acceso. Paramédicos lo trasladaron a un hospital, donde fue reportado en estado grave.