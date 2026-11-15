Violencia en Sinaloa: ataques a casas y negocios en Mazatlán dejan cuatro muertos y cinco heridos

En nuevos hechos de violencia registrados en diversas zonas del municipio de Mazatlán, 4 personas fueron asesinadas a balazos, cinco resultaron heridos y una vivienda y un vehículo fueron atacados con fusiles automáticos, uno de los responsables fue detenido por elementos del ejército luego de una larga persecución con disparos.

Un elemento de seguridad de un bar-restaurante de la zona Dorada, en el puerto, resultó muerto y una persona más lesionado, durante un ataque a balazos en el interior del establecimiento que se ubica sobre la avenida Camarón.

La versión de los hechos fue que el elemento de seguridad, cuya identidad no se dio a conocer detectó una persona armada al interior del bar, por lo que intentó convencerlo que se retirara al parecer este reaccionó en forma violenta.

Durante un festejo familiar en la colonia 12 de Mayo, personas armadas que llegaron al lugar les dispararon, el ataque dejó una persona muerta y cuatro más resultaron heridos, las autoridades estatales y federales que acudieron al lugar no lograron detener a los responsables de la agresión.

Los vecinos de la colonia Flores Magón, del puerto, reportaron detonaciones de armas de fuego contra la fachada, puertas y ventanas de una casa y de un vehículo estacionado, al presentarse en el lugar los militares, recabaron datos sobre los hechos e iniciaron la búsqueda d ellos responsables que viajaban en un vehículo Kia, modelo K3.

El personal militar luego de verificar que en este ataque sobre la calle Margarita no hubo personas lesionadas, inició un patrullaje de búsqueda de la unidad que respondiera a las características de los atacantes, hasta que lograron ubicarlo.

Luego de su ubicación se inició una larga persecución por varias vialidades por lo que los presuntos delincuentes, lograron bajarse del vehículo y emprender la huida entre las calles, por lo que uno de ellos fue detenido y al inspeccionar el Kia, se encontraron armas de fuego, cargadores y cartuchos.

Sobre la avenida de las Torres, cerca del fraccionamiento Las Torres, el interior de un negocio de tatemado de atún, fue asesinada una persona del sexo masculino de varios disparos, sus atacantes , llegaron al negocio y sin medi palabra la dispararon en repetidas ocasiones.

Las autoridades de seguridad pública y los cuerpos de auxilio fueron notificados del ataque armado, por lo que al acudir al lugar, los paramédicos del cuerpo de Bomberos Veteranos, determinaron que la victima del atentado no presentaba signos vitales.

En otro hechos de alto impacto, registrado en una de las calles de la colonia Buena Vista, de la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, un hombre identificado como José Paulo “N”, de 38 años de edad fue asesinado de varios disparos, por personas que viajaban en una motocicleta, los cuales huyeron rápidamente del lugar