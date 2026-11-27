Elementos de investigación de la Fiscalía General del Estado fueron atacados a balazos por presuntos delincuentes en el fraccionamiento Montebello, por lo que se inició una persecución hasta el primer cuadro de la capital del estado, donde los presuntos delincuentes ingresaron a la Cruz Roja a un compañero herido y luego huyeron.

Las autoridades judiciales informaron que los elementos del área de patrimoniales que realizaban una investigación fueron objeto de un ataque armado, por lo que estos respondieron la agresión y lograron lesionar a uno de los presuntos delincuentes.

Según los datos que se conocen, los agentes de investigación del área de delitos patrimoniales que viajaban en una unidad oficial fueron objeto de una agresión por los ocupantes de otra unidad Kia, de color gris, por lo que al responder la agresión, uno de los civiles resulto herido, por lo que sus compañeros lo trasladaron a la Cruz Roja.

El personal de la Fiscalía General del Estado cercó la zona de la Cruz Roja, en el primer cuadro de la ciudad, donde quedó abandonado el vehículo en que viajaban los presuntos delincuentes, los cuales lograron huir, luego de trasladar a su compañero herido y abandonar la unidad.