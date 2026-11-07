Violencia en Sinaloa: balean residencia en Mazatlán; Ejército detiene a una persona armada tras persecución

Un nuevo ataque a balazos contra una residencia y una persecución de un hombre armado por elementos del ejército que lograron detenerlo se registraron en la ciudad de Mazatlán, donde se mantienen operativos continuos de las fuerzas federales y estatales.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas que una residencia ubicada por la calle Humboldt del fraccionamiento Villa Galaxia, fue objeto de un ataque a balazos por personas que presuntamente descendieron de una motocicleta. Los disparos fueron contra la fachada y ventanas.

A causa de las detonaciones de las armas de fuego, el inmueble presentó daños en su fachada y ventanas, pese a los operativos que mantienen los grupos interinstitucionales no lograron detener a los responsables.

En un segundo hecho, elementos militares fueron notificados de disparos en la colonia Salvador Alvarado, al llegar a la zona, detectaron que el ocupante de un vehículo salía a exceso de velocidad y se le apreciaba que portaba un chaleco táctico por lo que fue perseguido por varios minutos.

Los elementos del ejército lograron darle alcance sobre el paso superior de la avenida Múnich, al ser sometido a una revisión, se le aseguró un arma automática, chaleco táctico y cargadores, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades judiciales federales.

Estos nuevos hechos se suman a los tres nuevos asesinatos, dos personas heridas y dos inmuebles atacados con disparos en distintos puntos del puerto.