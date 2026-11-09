Violencia en Sinaloa: muere adolescente de 17 años tras ataque armado en mercado de Mazatlán

Uno de los dos adolescentes que resultaron con heridas graves de disparos de armas de fuego durante un ataque a comercios semifijos con venta de mariscos en el mercado del Conchi, en Mazatlán de nombre Aymar Lucero “N” de 17 años, falleció en un hospital donde había sido ingresada con urgencia.

La tarde del domingo pasado, personas armadas llegaron a la zona del mercado ubicado en la salida sur del puerto y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar, los cuerpos de auxilio brindaron ayuda a dos adolescentes de ambos sexos, los cuales resultaron heridos.

Según los datos que se dieron a conocer, los paramédicos luego de estabilizar a Alfredo “N” de 16 años de edad y Aymar Lucero “N” de 17 años, los llevaron a un hospital para su atención, la jovencita presentaba dos impactos de bala uno de ellos en el cuello.

Con su muerte, suman siete el número de feminicidios que se han registrado en el estado durante el presente mes, cuatro de ellos, han sido escenificados en la ciudad de Mazatlán, uno en Culiacán, otro en Escuinapa y el más reciente en Badiraguato.

Uno de los casos que fue resuelto en un lapso de tiempo corto, fue el de Chistian Ziboney “N”, de 34 años de edad, elemento de la Guardia Nacional, la cual fue estrangulada por su pareja, otro elemento de las mismas fuerzas federales, el cual fue detenido.