Violencia en Sinaloa: niño muere durante riña en penal de Mazatlán; suman 10 fallecidos

Un niño que se encontraba de visita en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, murió durante los hechos violentos registrados este jueves 8 de octubre. El saldo actualizado del enfrentamiento ascendió a 10 personas fallecidas y 16 heridas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que entre las víctimas mortales se encuentran nueve personas privadas de la libertad y una persona que había acudido por una visita familiar. Los reportes posteriores identificaron a esta última víctima como un menor de edad.

La actualización amplía el saldo preliminar difundido durante las primeras horas de la emergencia, cuando se hablaba de seis muertos y 15 lesionados, mientras fuerzas federales y estatales intervenían en el reclusorio.

Niño estaba de visita

El menor se encontraba dentro del centro penitenciario durante una visita familiar cuando ocurrió el enfrentamiento. Aunque circularon versiones distintas sobre su edad, el comunicado de Seguridad Pública no precisó ese dato ni dio a conocer su identidad.

La presencia de familias en las instalaciones coincidió con la emergencia que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio hacia el penal, ubicado al sur de Mazatlán.

En el exterior, familiares de los internos permanecieron a la espera de información sobre lo ocurrido y las condiciones de sus seres queridos.

Confirman 16 internos lesionados

De acuerdo con el reporte oficial, las 16 personas heridas son internos del centro penitenciario y fueron trasladadas para recibir atención médica. La dependencia no detalló la gravedad de sus lesiones.

Seguridad Pública describió lo ocurrido como una riña dentro de las instalaciones. Tras el reporte, el Grupo Interinstitucional intervino para controlar la situación y mantener la vigilancia en el inmueble.

Durante la movilización se desplegaron elementos federales y estatales, además de vigilancia aérea y unidades de emergencia para atender a las víctimas.

Suspenden visitas e investigan los hechos

La autoridad estatal aseguró que el penal quedó bajo control y que el resto de la población penitenciaria se encontraba bien. Como medida preventiva, suspendió las visitas correspondientes a este jueves para proteger a internos, trabajadores y familiares.

También informó que personal de Trabajo Social estableció comunicación con las familias de las personas fallecidas para proporcionarles información.

La Fiscalía General del Estado fue notificada y tendrá a su cargo las investigaciones para esclarecer cómo comenzó el enfrentamiento y determinar las responsabilidades. El comunicado no confirmó la versión inicial sobre el supuesto ingreso de hombres armados al reclusorio.