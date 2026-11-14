Violencia en Sinaloa: Operativos dejan seis detenidos y decomisos de armas, explosivos, drogas y vehículos

En una serie de operativos realizados por elementos de la Marina y del Grupo de Operaciones Especiales del Estado en el municipio de El Rosario, fueron detenidas seis personas del sexo masculino, con armas, artefactos explosivos, cargadores, cartuchos, diversas dosis de presuntas drogas y se aseguraron nueve vehículos.

Los elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado, en una supervisión terrestre por el municipio de El Rosario, observaron que dos personas salían de un domicilio con mochilas y se dirigían a una camioneta SUV, las cuales, al notar su presencia, estos intentaron regresar a la casa, por lo que fueron interceptados.

Al ser sometidos a una revisión, se les encontraron dos fusiles AK-47, quince cargadores, 460 cartuchos útiles, 300 dosis de presunta metanfetamina, con un peso de 70 gramos.

Por su parte, en tres acciones distintas realizadas en el municipio del Rosario, elementos de la Cuarta Zona Naval aseguraron siete vehículos, poncha llantas, cargadores, artefactos explosivos, armas, cartuchos y detuvieron a tres civiles con diversas dosis de presuntas drogas.

En la calle Roxana, del centro de la ciudad de ese municipio, los elementos navales observaron a tres personas del sexo masculino a bordo de una motocicleta; uno de ellos portaba un arma de fuego, por lo que se procedió a su detención para revisión.

Les encontraron un arma de fuego, 395 cartuchos útiles, 99 dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, 25 dosis de una yerba verde, con características de la marihuana.

En tanto que en la sindicatura de Cacalotán, del mismo municipio, los marinos, en atención a un reporte de un ataque a balazos a una casa, al acudir a verificar e inspeccionar el domicilio, localizaron abandonados dos artefactos explosivos.

Durante otro de los operativos de vigilancia en el municipio de El Rosario, elementos del Grupo de Operaciones Especiales detuvieron a un civil al que le aseguraron un arma de fuego y presunta droga que llevaba consigo.

Esta persona fue observada que, al salir de una vivienda, portaba un arma automática y abordó un vehículo. Luego de una breve persecución, al ser sometido a una inspección, se le encontró un fusil automático, seis cargadores abastecidos, 180 cartuchos, doscientas dosis de presunto cristal, 300 cigarros concesionados con marihuana y un vehículo Nissan.