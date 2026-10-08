Violencia en Sinaloa: reportan seis muertos y 15 heridos en penal de Mazatlán

Una movilización de fuerzas federales, policías y cuerpos de emergencia se registró este jueves 8 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, tras reportarse disparos dentro de sus instalaciones.

Los primeros reportes señalan un saldo preliminar de seis personas fallecidas y 15 lesionadas. Sin embargo, hasta el cierre de esta información no se había localizado un comunicado de las autoridades que confirmara esas cifras ni las identidades de las víctimas.

El incidente ocurrió durante la mañana en el reclusorio ubicado al sur de la ciudad, sobre la carretera México 15. Después de las alertas por detonaciones, corporaciones de seguridad acudieron para intervenir en el interior y resguardar los alrededores.

Despliegan vigilancia por tierra y aire

Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal se concentraron en el centro penitenciario, mientras un helicóptero de la Secretaría de Marina realizó sobrevuelos como parte del dispositivo de seguridad.

La solicitud de apoyo surgió de los custodios del penal, luego de una agresión dentro de las instalaciones. Las primeras versiones no precisaban en qué módulo había comenzado el enfrentamiento.

Posteriormente, se reportó el ingreso de al menos siete ambulancias y unidades de auxilio para atender a los lesionados. También se informó del traslado de dos internos a un hospital bajo custodia, después de que las fuerzas de seguridad controlaran la riña.

Versiones distintas sobre el origen

Las circunstancias del episodio permanecen por esclarecer. Mientras algunos reportes describen una riña con disparos entre internos, otra versión, atribuida a información policial preliminar, señala que hombres armados habrían ingresado violentamente al reclusorio.

Hasta el momento, no existe información oficial suficiente para establecer cuál de estas versiones corresponde a lo ocurrido ni cómo se utilizaron armas de fuego dentro del penal.

Durante la emergencia también se reportó la suspensión de las visitas familiares y restricciones en los accesos, mientras continuaban las labores de seguridad y atención a las personas heridas. El saldo definitivo y las responsabilidades deberán ser precisados por las autoridades.