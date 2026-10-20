Violencia familiar encabeza causas penales en Durango de enero a septiembre de 2026

La violencia familiar, las lesiones y el robo se consolidaron como los delitos de mayor frecuencia en los Juzgados de Primera Instancia en materia penal de enero a septiembre de 2026, acumulando la mayor proporción de expedientes iniciados en la entidad.

De acuerdo con registros de la Dirección de Estadística y Planeación del Poder Judicial del Estado de Durango, en los primeros nueve meses del año se contabilizó un total de cinco mil 190 causas penales judicializadas por órganos de primera instancia.

La violencia familiar se ubicó a la cabeza de la incidencia con mil 141 casos, seguida por el delito de lesiones con 905 expedientes y el delito de robo con 516 registros. Dentro de la estadística institucional, las causas instruidas por delitos contra la salud alcanzaron los 482 casos, mientras que los daños en los bienes sumaron 423 y los procesos por fraude llegaron a 344.

En el rubro de delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual, la estadística oficial consigna 142 causas por abuso sexual y 67 por violación.

Por su parte, los ilícitos de mayor impacto contra la vida y la libertad personal registraron 95 causas iniciadas por homicidio, 17 por feminicidio y dos por secuestro en el lapso de referencia, acumulándose mil 056 causas dentro de la categoría de otros delitos penalmente procesados.